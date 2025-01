Vicino a Bergamo una donna è stata accoltellata nel parcheggio di un supermercato: è in gravi condizioni

Lunedì mattina in un parcheggio di un supermercato Lidl di Seriate, in provincia di Bergamo, una donna di 39 anni è stata accoltellata da un uomo: la donna si trova all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo XXIII in condizioni gravi, l’uomo è stato arrestato ed è detenuto nel carcere di Bergamo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale l’uomo avrebbe aggredito la donna e l’avrebbe colpita con diverse coltellate, per poi venire bloccato da alcuni passanti (alcuni dei quali rimasti feriti). La donna sarebbe stata poi portata all’interno del supermercato, dove a seguito delle segnalazioni dei clienti sono arrivate ambulanza e forze dell’ordine.

Sempre secondo i giornali locali i due, entrambi di origini rumene, erano stati sposati: lei lo aveva già denunciato per maltrattamenti e lo scorso ottobre era scaduto il divieto di avvicinamento che il tribunale di Bergamo aveva emesso nei confronti dell’uomo dopo la denuncia.