La principale notizia in apertura sui quotidiani di oggi è la visita a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Donald Trump nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida. Non si sa con certezza di cosa abbiano parlato: il Corriere della sera e la Stampa titolano sulle presunte discussioni tra i due per la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala, incarcerata in Iran (di cui aveva parlato ieri anche il New York Times), Repubblica su un possibile accordo tra il governo italiano e Space X, l’azienda di Elon Musk, per il sistema di comunicazioni utilizzato dal governo. Per il resto ci sono notizie diverse, tra cui la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Caivano, nella periferia di Napoli, e la nuova offensiva ucraina nella regione russa di Kursk.