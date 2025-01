Il ministero dell’Istruzione ha posticipato di 12 giorni le date per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: inizieranno il 20 gennaio

Sabato il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato inaspettatamente che le date di apertura e chiusura per l’iscrizione al prossimo anno scolastico (2025-2026) sono state posticipate di alcuni giorni. Sarà quindi possibile iscriversi dal 20 gennaio al 10 febbraio, anziché dall’8 al 31 gennaio come inizialmente previsto e come accaduto solitamente negli anni scorsi. Il ministero ha detto che la decisione serve a dare maggior tempo alle famiglie per valutare la propria scelta e alle scuole per completare le attività per l’orientamento degli studenti sul proprio percorso scolastico. In realtà in quasi tutti i casi le attività di questo genere si sono già concluse prima del periodo natalizio.