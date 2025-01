La sentenza del processo contro Trump è stata fissata al 10 gennaio, dopo vari rinvii

Venerdì il giudice del processo in cui il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump deve essere giudicato per i pagamenti illeciti versati all’attrice di film porno Stormy Daniels ha fissato al 10 gennaio la data per la sentenza. Trump è già stato dichiarato colpevole dalla giuria: ora spetta al giudice, Juan Merchan, decidere a che pena condannarlo, o se eventualmente proscioglierlo. Merchan ha detto di trovare quest’ultima ipotesi «la più fattibile», e che probabilmente non condannerà Trump a una pena detentiva in carcere.

La sentenza era inizialmente prevista per l’11 luglio, ma la data era stata rimandata al 26 novembre dopo che la Corte Suprema aveva stabilito una parziale immunità per gli ex presidenti. Il 22 novembre però Merchan aveva rimandato indefinitamente la data della sentenza, che ha fissato solo venerdì. La decisione del giudice quindi sarà annunciata prima dell’inaugurazione del nuovo mandato di Trump, prevista per il 20 gennaio.

Ciò di cui è accusato Trump è in sostanza di aver falsificato documenti contabili della campagna elettorale del 2016 per nascondere l’esistenza dei pagamenti a Daniels, usati per comprare il suo silenzio su una relazione sessuale avvenuta dieci anni prima. Al momento Trump è coinvolto in tre processi penali: questo, in cui è stato già condannato; quello per l’assalto al Congresso del gennaio del 2021, in cui è accusato di aver provato a sovvertire il risultato delle elezioni in cui aveva perso contro Joe Biden, e quello per aver tentato di cambiare i risultati ufficiali delle stesse presidenziali nello stato della Georgia.

