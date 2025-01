È stata sgomberata la Vela Rossa di Scampia, a Napoli

Giovedì le forze dell’ordine e gli assistenti sociali di Napoli hanno completato lo sgombero degli ultimi residenti dalla Vela Rossa di Scampia, uno dei sette grandi edifici popolari costruiti tra gli anni Sessanta e Settanta nella periferia nord della città che per decenni sono stati abitati in condizioni di grave degrado. L’operazione ha coinvolto le 11 famiglie rimaste a vivere negli appartamenti dopo che lo scorso settembre il sindaco Gaetano Manfredi aveva firmato un’ordinanza di sgombero immediato. Negli ultimi dodici giorni erano peraltro rimaste senza forniture di elettricità e gas a causa di un incendio avvenuto il 21 dicembre. Lo sgombero era stato deciso per poter procedere alla demolizione dell’edificio e alla costruzione di nuovi alloggi in un progetto di riqualificazione.

Delle Vele di Scampia solo tre sono ancora in piedi: oltre alla Rossa, c’è la Vela Gialla, sgomberata all’inizio di dicembre, e la Vela Celeste, l’unica che non verrà demolita ma restaurata. La Vela Celeste era stata evacuata dopo che a luglio tre persone erano morte nel crollo di un ballatoio.

