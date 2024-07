Una terza persona è morta a causa del crollo di un ballatoio a Scampia

Mercoledì è morta in ospedale una delle persone rimaste ferite nel crollo di un ballatoio avvenuto lunedì sera in una delle Vele di Scampia a Napoli: il crollo aveva causato la morte di altre due persone, e diversi feriti. La terza persona morta si chiamava Patrizia Della Ragione ed era rispettivamente madre e zia delle altre due persone morte (Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione). Gli altri suoi due figli, Giuseppe e Luisa Abbruzzo, sono ancora ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

