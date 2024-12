Una persona è morta nell’incendio di un condominio nel centro di Torino

Nella notte tra lunedì e martedì a Torino si è sviluppato un incendio in un condominio di Corso Vittorio Emanuele II, nel centro della città: una ragazza di 25 anni è morta, probabilmente intossicata dal fumo o per asfissia, mentre il padre (il portinaio del condominio) e la madre sono stati portati in ospedale. Vivevano tutti in un appartamento al piano terra. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare: i vigili del fuoco hanno detto che potrebbe essere stato causato da un cortocircuito o da un guasto della canna fumaria. L’incendio è stato spento, e il condominio è stato temporaneamente evacuato.