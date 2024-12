La Corte Suprema del Venezuela ha multato TikTok per 10 milioni di dollari

Lunedì la Corte Suprema del Venezuela ha emesso una multa di 10 milioni di dollari (circa 9 milioni e 600mila euro) nei confronti di ByteDance, la società cinese proprietaria del social network TikTok. ByteDance è accusata di non aver preso misure preventive per evitare la diffusione di alcune “challenge” (sfide) che, secondo le autorità del paese, avrebbero causato la morte di tre adolescenti per intossicazione da sostanze chimiche.

La Corte ha obbligato ByteDance a pagare la multa entro 8 giorni, e ha chiesto alla società di aprire una sede di TikTok in Venezuela per supervisionare i contenuti e renderli conformi alle leggi locali. La giudice Tania D’Amelio ha detto che i soldi della multa saranno utilizzati per creare un «fondo per le vittime di TikTok destinato a risarcire i danni psicologici, emotivi e fisici subiti dagli utenti».

A novembre il presidente venezuelano Nicolas Maduro aveva attribuito a TikTok la responsabilità della morte di una bambina di 12 anni, sostenendo che fosse legata a una challenge che prevedeva l’assunzione di tranquillanti.