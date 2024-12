Sono state riaperte le fermate Spagna e Flaminio della metropolitana di Roma, chiuse dopo un incendio vicino a Villa Borghese

Lunedì mattina sono state riaperte le fermate della metropolitana di Roma, Flaminio e Spagna, che domenica erano state chiuse temporaneamente a causa di un incendio in un cantiere a piazzale Flaminio, vicino a Villa Borghese.

L’incendio si era sviluppato in un deposito di attrezzi. Un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato dal fumo, che si è incanalato nelle due stazioni della metropolitana: è ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita, scrive l’ANSA. L’incendio è stato spento domenica e non è ancora chiaro cosa l’abbia causato. Lunedì mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha detto ai cronisti di stare aspettando il riscontro dei vigili del fuoco.