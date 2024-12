C’è stato un incendio a Roma, vicino a Villa Borghese: due fermate della metropolitana sono state chiuse

Nel tardo pomeriggio di domenica, a Roma, si è sviluppato un incendio in un deposito di attrezzi in un cantiere della metropolitana a piazzale Flaminio, vicino a Villa Borghese: sono state temporaneamente chiuse le fermate di Flaminio e di Spagna. Un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato dal fumo provocato dall’incendio, che si è incanalato all’interno delle due stazioni della metropolitana: è ricoverato all’ospedale Bambino Gesù. Le fermate sono state evacuate, l’incendio è già stato spento e al momento non se ne conoscono le cause. Le fermate della metropolitana sono ancora chiuse: i Vigili del fuoco fanno sapere che verranno riaperte una volta messe in sicurezza e completati gli accertamenti.