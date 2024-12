C’è stato un nuovo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina

Lunedì c’è stato un nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che 150 soldati russi sono stati consegnati dagli ucraini in Bielorussia, un paese satellite della Russia, in cambio di 150 soldati ucraini che si trovavano nelle carceri russe. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha fornito un numero leggermente diverso, dicendo che sono stati liberati 189 prigionieri ucraini e diffondendo alcune foto dello scambio su Telegram. Di solito gli scambi di questo tipo avvengono alla pari, un prigioniero per uno.

Prima di quest’ultimo scambio, avvenuto con la mediazione degli Emirati Arabi Uniti, nel 2024 ce n’erano stati solo altri dieci, un numero piuttosto basso rispetto ai primi tempi della guerra. Da giorni ne era atteso uno nuovo.

Il governo ucraino non ha mai fatto sapere quanti suoi soldati stima siano prigionieri in Russia: si pensa siano più di 8mila. Dall’inizio della guerra, nel febbraio del 2022, attraverso gli scambi sono stati liberati 3.956 soldati ucraini, di cui 1.358 nel 2024.

