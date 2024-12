Stellantis ha annunciato l’acquisizione della sua controllata Comau da parte del fondo statunitense One Equity Partners

Lunedì il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato il completamento della cessione della sua controllata Comau, un’azienda piemontese specializzata in robotica e automazione industriale, al fondo statunitense One Equity Partners, che ha acquisito il 50,1 per cento delle azioni.

La cessione era stata autorizzata a ottobre dal governo, che aveva esercitato il cosiddetto golden power, lo strumento attraverso il quale la presidenza del Consiglio può di fatto condizionare o addirittura vietare un’operazione di mercato nel caso in cui questa riguardi beni o strutture che si considerano strategici per gli interessi nazionali.

In questo caso, il governo aveva imposto a Stellantis di mantenere il 49,9 per cento delle azioni della società, e a One Equity Partners di soddisfare una serie di condizioni, tra cui garantire il mantenimento degli stabilimenti produttivi di Comau in Italia.

