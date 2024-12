È morto il fondatore di HBO, Charles Dolan: aveva 98 anni

Sabato è morto Charles F. Dolan, il fondatore di alcune delle più importanti società televisive statunitensi, tra cui HBO e Cablevision: aveva 98 anni. Negli anni Sessanta creò la prima rete televisiva urbana via cavo degli Stati Uniti, Manhattan Cable. Nel 1972 fondò il network televisivo HBO, che introdusse i film senza pubblicità per la tv via cavo per gli abbonati. L’anno successivo fondò Cablevision, che nel 2015 vendette alla multinazionale olandese Altice per oltre 17 miliardi di dollari. Tra le altre cose Dolan lanciò a New York News 12, il primo canale via cavo di 24 ore per le notizie locali negli Stati Uniti, e la prima rete sportiva regionale via cavo, SportsChannel.