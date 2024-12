Molti giornali di oggi aprono con la notizia dell’approvazione della legge di bilancio e con alcuni approfondimenti sul provvedimento. Si continua inoltre a parlare dell’incarcerazione della giornalista italiana Cecilia Sala in Iran e delle trattative per far sì che possa tornare in Italia. Su molte prime pagine è citata la morte dell’imprenditore Cesare Ragazzi e la vittoria della sciatrice Federica Brignone nello slalom gigante a Semmering, in Austria. Sui quotidiani locali, invece, prendono spazio le disposizioni delle amministrazioni locali per il Capodanno.