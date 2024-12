È morto Cesare Ragazzi, famoso negli anni Ottanta per le pubblicità di un parrucchino

È morto a Bologna a 83 anni Cesare Ragazzi, imprenditore e fenomeno di costume emiliano. Era diventato famoso a partire dagli anni Ottanta, quando aveva iniziato a pubblicizzare in televisione il prodotto contro la calvizie che aveva inventato anni prima nel suo laboratorio in provincia di Bologna: un parrucchino di capelli veri che si applicava direttamente sul cuoio capelluto con un apposito nastro, e che lui definiva «un’idea meravigliosa». In quel periodo erano diventate celebri altre espressioni che utilizzava negli spot, a partire dal saluto: «Salve, sono Cesare Ragazzi». Nel 2009 la sua azienda, dopo un periodo di espansione sia in Italia che all’estero, fu dichiarata fallita.