Sono stati trovati i corpi dei due alpinisti dispersi da domenica sul Gran Sasso

Venerdì sono stati trovati i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti dispersi da domenica sul Gran Sasso. I due erano scivolati mentre scendevano dalla montagna, ma le operazioni di soccorso non avevano potuto raggiungerli a causa della neve e dei venti molto forti. Gli alpinisti erano quindi rimasti bloccati in condizioni critiche. I cadaveri sono stati individuati dopo che venerdì le condizioni meteo hanno permesso di far ripartire le squadre di soccorso, fra cui un elicottero equipaggiato anche con un sonar per le ricerche.