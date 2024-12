Sulle prime pagine di diversi quotidiani nazionali hanno una certa visibilità le parole del presidente russo Vladimir Putin a proposito della possibilità che sia la Slovacchia a mediare dei negoziati con l’Ucraina, che sono state interpretate come una volontà di chiudere la guerra. Si parla poi dell’aereo che si è schiantato in Kazakistan, causando la morte di 38 persone, e delle possibili responsabilità della Russia nell’incidente. Per le notizie nazionali c’è invece molta cronaca – si sono accumulate diverse storie anche perché i giornali di carta non uscivano da due giorni – e si parla poi dell’approvazione della legge di bilancio al Senato, dove non saranno discussi nuovi emendamenti perché il governo metterà la fiducia al voto. La Gazzetta dello Sport ha un’intervista al giocatore che finora ha segnato più gol nel campionato di calcio di Serie A, Marcus Thuram dell’Inter (insieme a Mateo Retegui dell’Atalanta).