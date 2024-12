L’ex dittatore del Suriname Dési Bouterse è morto a 79 anni

È morto a 79 anni l’ex dittatore ed ex presidente del Suriname, Dési Bouterse. Lo ha fatto sapere il governo del paese, specificando di non saper però dove sia morto Bouterse, che da circa un anno era latitante. Lo scorso anno Bouterse era stato infatti condannato in via definitiva a vent’anni di carcere per l’uccisione di 15 oppositori politici nel 1982, ma quando a gennaio la polizia aveva cercato di arrestarlo non si era fatto trovare, e da allora non si avevano più sue notizie.

Il processo riguardava i cosiddetti “omicidi di dicembre”, cioè l’esecuzione di 15 oppositori politici, fra cui diversi giornalisti e avvocati, arrestati e imprigionati nel quartier generale di Bouterse nel dicembre del 1982. Bouterse fu presidente della giunta militare che governò il paese dal 1980 al 1987, e ricoprì la carica di presidente dal 2010 al 2020 dopo essere stato eletto democraticamente. Durante il mandato presidenziale provò ripetutamente a ostacolare il processo e si dichiarò sempre innocente.