Gran parte dei giornali nazionali oggi ha in prima pagina articoli dedicati all’inizio del Giubileo, l’anno santo della Chiesa cattolica che comincerà ufficialmente questa sera alle 19 con l’apertura della porta santa della basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco. Fa eccezione La Stampa che dedica l’intera prima pagina alle foto più significative dell’anno (con in evidenza una foto fatta con l’intelligenza artificiale che mostra un bacio tra Giorgia Meloni e Elon Musk, mai avvenuto). Per la politica si parla molto della riunione di governo di lunedì in cui i partiti della maggioranza hanno ribadito l’intenzione di continuare nel 2025 a mandare i richiedenti asilo nei centri per migranti in Albania. Le pagine sportive sono dedicate alla Serie A di calcio, con l’ultima giornata che si è conclusa lunedì sera con la vittoria dell’Inter contro il Como.