Le partite della diciassettesima giornata di Serie A

Venerdì 20 dicembre comincia la diciassettesima giornata della Serie A maschile di calcio con la partita tra Verona e Milan, che potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca: molti media scrivono che sarà esonerato se non vincesse. Sabato alle 18 il Napoli giocherà in casa del Genoa, mentre domenica alla stessa ora l’Atalanta ospita l’Empoli e in serata c’è Monza-Juventus. L’ultima partita della giornata sarà quella tra Inter e Como di lunedì 23 dicembre.

Venerdì 20 dicembre

ore 20:45

Verona-Milan [DAZN]

Sabato 21 dicembre

ore 15

Torino-Bologna [DAZN]

ore 18

Genoa-Napoli [DAZN]

ore 20:45

Lecce-Lazio [DAZN, Sky]

Domenica 22 dicembre

ore 12:30

Roma-Parma [DAZN]

ore 15

Venezia-Cagliari [DAZN]

ore 18

Atalanta-Empoli [DAZN, Sky]

ore 20:45

Monza-Juventus [DAZN]

Lunedì 23 dicembre

ore 18:30

Fiorentina-Udinese [DAZN]

ore 20:45

Inter-Como [DAZN, Sky]

La classifica:

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 34

Fiorentina 31

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25

Milan 23

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Lecce 16

Genoa 16

Parma 15

Verona 15

Como 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10