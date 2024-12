Almeno 12 persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica di munizioni a Balikesir, in Turchia

Lunedì almeno 12 persone sono morte nell’esplosione di una fabbrica di munizioni di Balikesir, città nel nord-ovest della Turchia: ci sono anche diversi feriti. Il sindaco di Balikesir, Ismail Ustaoglu, ha detto che l’esplosione è avvenuta verso le 8:25 ora locale (le 6:25 in Italia). Le cause dell’esplosione, che ha sollevato un’alta colonna di fumo, non sono ancora chiare: il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha escluso che possa trattarsi di un sabotaggio.