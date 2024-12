Secondo l’intelligence sudcoreana la Corea del Nord sta preparando altri soldati e armi da inviare in Russia

Diverse fonti di intelligence sudcoreane indicano che la Corea del Nord sta preparando altri soldati e armi da inviare in Russia per combattere contro le forze ucraine. Lo ha detto lunedì l’esercito della Corea del Sud. Nel corso dell’ultimo anno la Corea del Nord ha già inviato grandi quantità di pezzi di artiglieria in Russia, e a partire da ottobre anche migliaia di soldati. Secondo l’esercito sudcoreano, più di 1.000 dei circa 12mila soldati della Corea del Nord dispiegati in Russia sarebbero stati uccisi o feriti: i nuovi uomini servirebbero a sostituirli o ad aumentare il numero di effettivi al fronte. La Corea del Nord inoltre si starebbe preparando a inviare in Russia un tipo di drone esplosivo sviluppato recentemente.

La Corea del Nord è estremamente isolata a livello internazionale, e i servizi segreti della Corea del Sud sono fra le poche fonti di informazioni per il resto del mondo su quello che avviene nel paese. La Russia, assieme alla Cina, è uno dei pochi paesi che mantiene dei rapporti con la Corea del Nord: dopo l’inizio della guerra in Ucraina l’alleanza fra i due si è rafforzata molto. La Corea del Nord ha contribuito alla guerra con soldati e armi, mentre la Russia ha condiviso informazioni importanti per il programma missilistico nordcoreano.

