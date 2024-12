Alcuni soldati nordcoreani sono stati uccisi mentre combattevano per la Russia: sono i primi da quando la Corea del Nord li ha inviati

Lunedì l’intelligence ucraina e il dipartimento della Difesa statunitense hanno detto che alcuni dei soldati inviati dalla Corea del Nord in Ucraina per combattere insieme ai soldati russi sono stati uccisi: sono una trentina e sarebbero stati uccisi in tre città della regione russa di Kursk, vicina al confine con l’Ucraina e occupata da mesi dall’esercito ucraino. Gli scontri tra i soldati ucraini e quelli nordcoreani nella regione di Kursk erano iniziati il mese scorso, ma è la prima volta da quando la Corea del Nord ha inviato i propri soldati per sostenere la Russia che viene annunciata la morte di alcuni di loro.