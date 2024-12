C’è stata un’esplosione in una villetta vicino a Lucca, forse per una fuga di gas: una persona è morta e un’altra è dispersa

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre c’è stata un’esplosione in una villetta a Eglio, una frazione del comune di Molazzana, in provincia di Lucca. Dopo l’esplosione si è sviluppato un grosso incendio e l’edificio è crollato. Le cause non sono ancora state accertate, ma secondo i vigili del fuoco l’ipotesi più accreditata è che l’incidente sia dovuto a una fuga di gas. Sul posto sono arrivate anche le squadre cinofile e una ventina di soccorritori.

La casa si trovava in una posizione isolata, fuori dal centro abitato. Al momento dell’esplosione nell’edificio erano presenti i due proprietari, un uomo e una donna di origini asiatiche. Il corpo dell’uomo è stato trovato verso le 10 di domenica, mentre sono ancora in corso le ricerche della donna.