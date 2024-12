Weekly Beasts

Tre delle fotografie di animali scelte questa settimana vengono da un concorso per giovani fotografi organizzato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), ente benefico britannico che promuove il benessere degli animali, e che ha compiuto quest’anno duecento anni dalla sua fondazione. L’RSPCA Young Photographer Awards, questo il nome del concorso, è stato vinto dalla quindicenne Anwen Whitehead, che ha fotografato una pulcinella di mare. Ma oltre al premio generale c’erano anche altri riconoscimenti, divisi per fasce d’età dei fotografi o per tema, e abbiamo selezionato anche la fotografia di una volpe e quella di un barbagianni. Poi ci sono un leone marino finito su una spiaggia di Rio de Janeiro, in un periodo dell’anno in cui è insolito che questi animali vengano spinti fin lì dalle correnti oceaniche, il primo piano di una lince pardina e per finire un uistitì che penzola da un ramo mentre mangia una banana.