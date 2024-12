La Russia ha compiuto un grosso attacco su Kiev, in Ucraina

Venerdì mattina la Russia ha compiuto un grosso attacco missilistico su Kiev, la capitale dell’Ucraina. L’attacco è stato compiuto intorno alle 7 di mattina (le 6 in Italia), e ha causato diversi danni: non è chiaro quanti missili siano stati lanciati, quanti abbiano colpito la città e quanti siano stati intercettati dalle difese antiaeree ucraine. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha detto che i detriti dei missili hanno causato incendi in varie zone della città e che almeno 7 persone sono state ricoverate in ospedale.