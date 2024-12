La Camera ha approvato il disegno di legge di bilancio, che ora passa al Senato

Venerdì sera la Camera ha approvato il testo del disegno di legge di bilancio, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti. Per essere approvato in via definitiva il disegno di legge dovrà passare anche dal Senato, dove la votazione è prevista per la prossima settimana: deve essere approvato entro la fine dell’anno.

La legge di bilancio è il più importante provvedimento di programmazione economica, e indica come saranno reperite e spese le risorse dello Stato nell’anno successivo: in questo caso riguarda dunque il 2025. Le misure previste costano complessivamente 30 miliardi di euro, una cifra che servirà al governo soprattutto per confermare alcuni provvedimenti già in vigore, e in misura residuale per introdurne di nuovi: quelli più importanti riguardano la riduzione dell’IRPEF, l’imposta sui redditi delle persone fisiche, e quella del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo del lavoro per le aziende e quanto il dipendente riceve effettivamente di stipendio netto.