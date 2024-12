Un regalo di Natale al giorno: -6

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Regalare delle cuffie o degli auricolari non è facile: ce ne sono di mille prezzi e tipologie (con cavo, senza cavo, on ear, in ear, isolanti) e poiché sono mediamente costose e si presuppone che durino un po’ bisogna sceglierle con molta attenzione. Il prerequisito fondamentale è che si deve conoscere bene la persona alla quale le si sta regalando e sapere un po’ di cosa ha bisogno. Tra le domande da farsi prima di regalare cuffie o auricolari ci sono per esempio: che cosa ascolta? In che modo le userà? Indossa spesso orecchini grandi? Si dimentica sempre il caricabatterie e in generale di ricaricare i suoi dispositivi elettronici? Viaggia spesso e odia i rumori esterni? Tra i motivi per cui l’abbiamo scelto come regalo di oggi c’è il fatto che sono oggetti che si possono ancora ordinare online ma che nel caso di tempi di spedizione troppo lunghi si possono sempre cercare nelle grandi catene di prodotti tecnologici come MediaWorld, Unieuro ed Euronics.

Per ascoltare musica e isolarsi

Le cuffie wireless con cancellazione del rumore modello SONY WH1000XM5 sono un regalo adatto a chi è appassionato di musica e preferisce isolarsi per lavorare o viaggiare sui mezzi pubblici. Si ricaricano velocemente: per usarle tre ore bastano tre minuti. Sono state regalate a un redattore del Post che ascolta molta musica e che cerca una qualità del suono alta: le usa da un paio d’anni ormai e dice che «rimangono le migliori per chi vuole spenderci tanto». Sul sito di Mediaworld e su quello di Unieuro costano 280 euro: si possono ordinare e far arrivare sia a casa che in negozio, controllando molto bene che i tempi di spedizione vi vadano bene.

Degli auricolari per chi si vuole isolare

Gli auricolari wireless sono il regalo adatto per chi non è troppo distratto e si ricorda di ricaricare le cose, per chi vuole qualcosa di poco ingombrante e non ha voglia di dover sgarbugliare le cuffiette con il filo ogni volta. Il modello più consigliato in assoluto da Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times, è il LinkBuds Fit di Sony. Sono piccoli ma molto comodi e restano in posizione anche in tipi di orecchio diversi «senza esercitare pressione». Rispondono anche molto bene ai comandi. Costano 157 euro su Amazon e sul sito di MediaWorld.

Per chi vuole spendere un po’ meno ma avere comunque una qualità del suono alta e comodità, gli auricolari Soundcore Space A40 sono molto semplici, hanno il classico gommino, e hanno la cancellazione del rumore che isola dall’esterno. Anche questi sono consigliati da Wirecutter, hanno un’autonomia di dieci ore e costano 47 euro su Amazon.

Cuffie professionali

Nel caso abbiate un deejay in famiglia, devono essere particolarmente comode perché vanno indossate per tante ore. Le Beyerdynamic DT 770 PRO X sono delle cuffie “chiuse” (quindi dall’esterno non si sente niente quello che si sta ascoltando), hanno dei cuscinetti imbottiti e un archetto fatto in modo da non battere sulla parte alta della testa. Costano 189 euro e una persona del Post che le ha regalate dopo un’accurata ricerca dice che «sono precise ma godibili, e vanno bene sia per lavorare che per piacere». Si trovano su Amazon.

Per chi ha le orecchie piccole e delicate

Le AirPods 2 non sono l’ultimo modello di AirPods, ma la redattrice che le ha le apprezza perché «non danno mai fastidio e non cadono». La batteria dura fino a cinque ore se si ascolta solo la musica e fino a tre ore se le si usa anche per telefonare o fare call. Sono di Apple ma possono essere usate anche con smartphone Android (però non si collegano in automatico, bisogna farlo manualmente dalle impostazioni). Costano tra i 124 e i 140 euro e non essendo le più recenti non è facilissimo trovarle. Sono su eBay e su Expert (ma controllate bene i tempi di spedizione).

In generale non sottovalutiamo il fascino degli auricolari di Apple per chi usa iPhone e MacBook: sono però molto costosi, non tutti li considerano tra i migliori in commercio e hanno caratteristiche diverse da valutare caso per caso.

Per chi le vuole belle

Delle cuffie adatte a chi ama le cose vintage o che sembrino tali sono le Koss Porta Pro: hanno un design molto anni Ottanta rimasto praticamente invariato da allora e con un’ottima qualità dell’audio. Costano 56 euro, sono delle cuffie aperte, ovvero dall’esterno si può sentire cosa si sta ascoltando (quindi non sono adatte come regalo a chi si vergogna dei propri gusti musicali, preferisce tenerli per sé, o banalmente ha vicini di scrivania insofferenti). Sono tornate di gran moda di recente dopo che sono diventate virali su TikTok e alcuni personaggi famosi hanno iniziato a indossarle. Ne esistono di diversi tipi: con filo, wireless e con filo e microfono. Il cavo è molto sottile quindi bisogna fare particolare attenzione a maneggiarlo. Hanno un attacco jack, quindi se il destinatario le vorrà usare attaccandole allo smartphone probabilmente gli servirà anche un adattatore. Si possono adattare, ripiegare e accessoriare con cuscinetti colorati.

Per chi perde facilmente le cose

Gli auricolari con il filo sono tornati di moda da qualche tempo insieme a una serie di altre cose superate ma considerate “vintage” dalle giovani generazioni. Hanno il vantaggio che non bisogna ricordarsi di ricaricarli, che sono più difficili da perdere rispetto a quelli senza filo e che costano molto meno. Una redattrice del Post che viaggia spesso e perde le cose molto facilmente consiglia le EarPods di Apple, che possono essere usate con tutti i telefoni che hanno l’accesso Usb-C. Lei dice che «sono comode e si sentono molto bene» (sia la musica che le telefonate). Si trovano su Amazon a 17 euro.

Ne vuoi ancora?

– Qui ci sono i libri consigliati per Natale dalle persone del Post, perfetti da leggere su un’amaca

– Un regalo perfetto da usare mentre si ascolta la musica

– Qui trovate tutti i regali di Natale proposti dal Post.

– Qui c’è la pagina dove iscriversi a Consumismi di Natale, la newsletter che vi aiuta con le idee per i regali.

– E se siete indecisi, da qui si può regalare un abbonamento al Post.

****

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.