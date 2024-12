Un regalo di Natale al giorno: -7

Caricamento player

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Quello di oggi non è un regalo che ci si aspetterebbe di ricevere a Natale, perché solitamente è associato a climi più caldi di quelli dicembrini. Ma un’amaca può tornare utile in tante situazioni: la si può usare quando si è in viaggio, specialmente quelli un po’ avventurosi o itineranti in macchina, in camper, in van o in campeggio; quando si va in spiaggia, magari in una pineta, al parco, sul terrazzo di casa o anche in salotto, se c’è spazio: basta prendere un po’ la mano con ganci e corde o comprare un supporto, così da non doverla neanche agganciare. Ne esistono moltissimi tipi: ne abbiamo selezionati alcuni che possono soddisfare bisogni e gusti diversi.

Un’amaca da viaggio molto apprezzata da una persona del Post è questa della marca Naturefun che si compra su Amazon a circa 20 euro in tanti colori diversi. È leggera, in nylon (quindi se si bagna si asciuga velocemente) e si trasporta facilmente, anche perché viene venduta con un sacchettino apposta per portarla in viaggio. Può reggere fino a 300 chili.

Un’altra amaca consigliata in redazione è questa della marca Relaxdays, in cotone e a righe colorate, un po’ più simile alla classica amaca dove ci si immagina di riposare su un’isola tropicale. Chi ce l’ha dice di averla usata spesso durante dei viaggi con la sua famiglia in camper e che è stata apprezzata soprattutto dai bambini. Viene venduta anche questa con un sacchettino per viaggiare, cinghie e moschettoni. Si trova su Amazon, costa 40 euro e regge anche questa fino a 300 chili.

Per chi invece preferisse un’amaca che rimane più rigida e che non avvolge “a ovetto” la persona che ci sta dentro, questo modello della marca Nakeey ha delle stanghette in legno che la tengono più aperta, e dei colori molto vacanzieri. Costa 29 euro.

Per chi volesse regalarla per arredare un terrazzo o un giardino di casa senza alberi a cui agganciarla, o anche per qualcuno con un angolo libero in casa, alcune amache vengono vendute già con il supporto, come questa della marca Vivere, che costa circa 95 euro.

Infine, per chi non ha spazio all’esterno né all’interno ma sogna di passare dei pomeriggi a rilassarsi sospeso da terra, esistono anche le amache-poltrona da appendere in casa: si agganciano in un solo punto sul soffitto, non ci si può sdraiare ma sono comunque molto comode. Meglio non dondolarsi troppo però per non sfidare la forza di gravità. The Strategist (il Consumismi del New York Magazine) consiglia questa bianca della marca Chihee, che si trova su Amazon e costa 32 euro.

