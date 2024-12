Negli Stati Uniti sono stati vietati i voli di droni in diverse zone del New Jersey, dopo gli avvistamenti delle ultime settimane

L’agenzia statunitense per la sicurezza aerea (FAA) ha vietato i voli di droni su diverse zone del New Jersey dopo i numerosi e misteriosi avvistamenti delle ultime settimane. Il divieto è temporaneo e durerà fino al 17 gennaio. Vieta di utilizzare droni a un’altezza inferiore a 122 metri in un raggio di 1,2 chilometri attorno allo spazio aereo delle città interessate dal provvedimento. Sono previste eccezioni per i servizi d’emergenza e per alcune tipologie di droni commerciali.

Da alcune settimane su molte città del New Jersey e della costa orientale degli Stati Uniti è stato avvistato un numero consistente di droni non identificati, che arrivano anche in gruppi di 10-15 unità. Gli episodi sono ricorrenti e gli abitanti delle città dove si sono visti più spesso hanno espresso la loro preoccupazione. Sugli avvistamenti indagano la polizia locale, l’FBI (agenzia di polizia federale), esercito e governo: hanno escluso che i droni siano una minaccia per la popolazione, ma non sanno ancora chiaramente cosa siano, né perché i voli siano così ricorrenti. Venerdì notte l’aeroporto internazionale Stewart, uno scalo minore di New York, era stato chiuso per un’ora per «rilevata attività di droni».

– Leggi anche: I misteriosi voli di droni sopra il New Jersey