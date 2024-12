La Federal Reserve ha ridotto ancora una volta i tassi di interesse

La Federal Reserve ha ridotto ancora una volta dello 0,25 per cento i tassi di interesse di riferimento, portandoli tra il 4,25 e il 4,5 per cento. La riduzione dei tassi è lo strumento che hanno le banche centrali per tenere sotto controllo le dinamiche che influiscono sui prezzi. È la terza volta consecutiva che la FED prende una decisione di questo tipo: era accaduto a novembre e prima ancora a settembre, quando aveva annunciato la prima riduzione dei tassi dal 2020 (dopo un periodo, cioè, in cui la FED e gran parte delle banche centrali del mondo li avevano aumentati per tentare di frenare l’inflazione, cioè l’aumento dei prezzi generato da alcune conseguenze della guerra in Ucraina e della pandemia). In un comunicato la banca centrale statunitense ha fatto sapere che per il 2025 prevede altri 2 tagli, cioè la metà dei 4 che aveva previsto in precedenza.

La decisione era attesa perché l’economia statunitense va bene: l’inflazione è al 2,7 per cento, un po’ più alta rispetto all’obiettivo della FED del 2 per cento. Inoltre il mercato del lavoro e i consumi vanno generalmente bene. La scorsa settimana anche la Banca Centrale Europea (BCE) aveva deciso di ridurre i tassi con le stesse motivazioni e dopo un lungo periodo in cui li aveva mantenuti alti (così come la banca centrale canadese).