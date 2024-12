È morta l’attrice spagnola Marisa Paredes, che aveva lavorato a lungo con Pedro Almodóvar

Martedì a Madrid è morta a 78 anni l’attrice spagnola Marisa Paredes, nota soprattutto per essere stata una delle più assidue e importanti attrici ad aver lavorato col regista Pedro Almodóvar. Cominciò la sua carriera da adolescente e divenne famosa negli anni Ottanta soprattutto grazie alla collaborazione con Almodóvar: per lui aveva recitato in film come L’indiscreto fascino del peccato del 1983, Il fiore del mio segreto del 1995, Tutto su mia madre del 1999, e La pelle che abito del 2011. Nel 1996 aveva anche recitato insieme a Marcello Mastroianni in Tre vite e una sola morte, di Raúl Ruiz, e nel 1997 aveva avuto un piccolo ruolo in La vita è bella di Roberto Benigni, in cui era la madre di Dora, interpretata da Nicoletta Braschi.