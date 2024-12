Gli Stati Uniti dovranno pagare 116 milioni di dollari a 103 donne per gli abusi subiti in un carcere della California

Il governo degli Stati Uniti dovrà pagare circa 116 milioni di dollari a 103 donne che avevano denunciato di essere state stuprate o maltrattate in un carcere femminile federale di Dublin, in California, ora chiuso. L’accordo con il dipartimento di Giustizia prevede un risarcimento di oltre un milione a ciascuna delle detenute o ex detenute del Federal Correctional Institution di Dublin, che avevano cominciato a denunciare dopo che una guardia e altri dipendenti della struttura erano stati condannati per abusi sessuali nei confronti delle detenute.

Una settimana fa, con una class action, le stesse donne avevano ottenuto che il Bureau of Prisons, l’organo governativo che sovrintende il sistema carcerario statunitense, effettuasse controlli in quella e altre strutture carcerarie di Dublin e ammettesse pubblicamente un sistema di abusi e ritorsioni (il carcere veniva chiamato “club dello stupro”, rape club).