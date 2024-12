Il governo britannico ha approvato la vendita della Royal Mail al miliardario ceco Daniel Kretinsky

Il governo del Regno Unito ha approvato la vendita della Royal Mail a una società del miliardario ceco Daniel Kretinsky, imprenditore nel settore dell’energia noto per possedere diversi giornali in Repubblica Ceca e la seconda quota più grossa della squadra di calcio del West Ham. La Royal Mail è il servizio postale più antico del mondo e la sua vendita all’EP Group verrà conclusa per quasi 3,6 miliardi di sterline, l’equivalente di circa 4,3 miliardi di euro. Ci si aspetta che il trasferimento da parte della società che la controlla, la International Distribution Services, verrà completato entro i primi mesi del 2025.

La storia del servizio postale unificato nel Regno Unito risale all’inizio del Seicento. Fino a pochi anni fa la Royal Mail era sempre stata controllata da un’azienda pubblica, ma dal 2006, quando il settore delle poste fu liberalizzato, il servizio perse il monopolio, e nel 2013 la società cominciò un processo di privatizzazione.

L’accordo per la vendita all’EP Group prevede alcune tutele per i lavoratori; prevede inoltre che il governo britannico continui ad avere una quota simbolica della proprietà, in base alla quale potrà approvare o mettere il veto su decisioni particolarmente significative sulla Royal Mail, come un futuro passaggio di proprietà. Tra le altre cose Kretinsky possiede il 10 per cento delle quote della catena di supermercati Sainsbury’s e aveva avuto anche una quota della società che pubblica Le Monde. La sua azienda si è impegnata a mantenere il nome di Royal Mail.

– Leggi anche: Il più grande errore giudiziario nella storia del Regno Unito