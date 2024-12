Weekly Beasts

Due delle foto di animali che valeva la pena fotografare questa settimana vengono da uno zoo a Brugelette, in Belgio: una mostra un sitatunga, che è un tipo di antilope, mentre mangia una delle carote che addobbano un pacco natalizio; l’altra uno dei tre panda che nei giorni scorsi sono partiti per tornare in Cina, come previsto da un accordo di cooperazione tra i due paesi per la conservazione della specie. Poi ci sono un po’ di foto che sembrano ritratti: di un cervo della Virginia, di un cucciolo di puma e di un piccione a una fiera di allevatori.