La società di consulenza McKinsey ha accettato di pagare 650 milioni di dollari per evitare il processo sulla “crisi degli oppioidi”

La società di consulenza internazionale McKinsey ha accettato di pagare 650 milioni di dollari per evitare il processo sul suo ruolo nella cosiddetta “crisi degli oppioidi”, la crisi sanitaria per la dipendenza da oppioidi che dai primi anni Duemila ha causato centinaia di migliaia di morti negli Stati Uniti. Nello specifico, McKinsey ha riconosciuto la propria responsabilità nell’aver «cospirato consapevolmente e intenzionalmente con Purdue Pharma e altre aziende per favorire e promuovere l’uso improprio di farmaci da prescrizione».

Per anni l’azienda farmaceutica Purdue Pharma aveva mentito pubblicamente sostenendo che il farmaco OxyContin, di sua produzione, creasse meno dipendenza rispetto ad altri antidolorifici, con l’obiettivo di generare profitti: in seguito lavorò anche alla produzione di farmaci per limitare la dipendenza da oppiacei che l’azienda stessa aveva contribuito ad alimentare. In questo contesto, Purdue Pharma chiese consulenze su come aumentare le vendite di farmaci oppiacei a McKinsey per quindici anni, pagando alla società un totale di 94 milioni di dollari. Secondo il tribunale, però, «McKinsey era a conoscenza dei rischi e dei pericoli associati all’OxyContin, un oppioide potente e in grado di creare dipendenza», e «scelse di continuare a lavorare con Purdue Pharma per migliorare le vendite del farmaco».

Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto di aver accettato il rinvio dell’azione penale perché McKinsey ha mostrato di aver attuato «ampie misure correttive» per assicurare che un caso del genere non possa ripetersi. Tra le altre cose McKinsey ha licenziato Martin Elling, un ex senior partner che aveva fornito consulenza a Purdue Pharma e che si è anche dichiarato colpevole di aver consapevolmente distrutto delle prove su questo caso per ostacolare la giustizia. Ora Elling rischia una condanna fino a un anno di carcere.

– Leggi anche: La battaglia di Nan Goldin