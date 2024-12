Il TAR del Lazio ha sospeso un decreto che obbligava le auto con conducente a fermarsi 20 minuti fra un passeggero e l’altro

Il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha sospeso temporaneamente un decreto dei ministeri dell’Interno e dei Trasporti (guidati rispettivamente da Matteo Piantedosi e Matteo Salvini) che obbligava gli autisti delle auto noleggiate con conducente (NCC) a fermarsi per 20 minuti fra il trasporto di un passeggero e il successivo. Il 13 gennaio il tribunale si riunirà nuovamente per decidere se annullare del tutto oppure reintrodurre la norma. Gli operatori del settore si erano lamentati della norma, dicendo che avrebbe ridotto i loro ricavi a parità di ore lavorate, e li avrebbe quindi costretti ad aumentare i costi per i passeggeri.