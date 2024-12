L’ex allenatore della nazionale maschile di calcio cinese è stato condannato a 20 anni di carcere per corruzione

L’ex allenatore della nazionale maschile di calcio cinese, Li Tie, è stato condannato a 20 anni di carcere per corruzione. Li Tie, che ha 47 anni, era stato allenatore della nazionale dal 2020 al 2021 (aveva preso il posto dell’italiano Marcello Lippi). Era a processo con l’accusa di aver sfruttato il suo ruolo di allenatore per ottenere quasi 51 milioni di yuan (7 milioni di dollari) in tangenti in cambio della promessa di selezionare alcuni giocatori per la nazionale o per aiutarli a firmare contratti per vari club. Li avrebbe anche pagato a sua volta tangenti per cercare di ottenere il ruolo di allenatore della nazionale.