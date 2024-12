L’esercito israeliano ha cominciato a ritirarsi dal Libano, per la prima volta dal cessate il fuoco

Israele ha cominciato a ritirare le proprie truppe dal Libano, per la prima volta da quando a fine novembre il governo israeliano ha approvato un accordo per un cessate il fuoco di 60 giorni con il potente gruppo politico e militare libanese Hezbollah. L’esercito israeliano ha detto di aver completato la propria missione a Khiam, nel sud del Libano, e che «in conformità con i termini del cessate il fuoco e in coordinamento con gli Stati Uniti» stanno prendendo il posto dei soldati israeliani nella zona, insieme a forze dell’UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano.