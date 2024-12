La procura di Stoccolma, in Svezia, ha archiviato per mancanza di prove l’indagine su un presunto stupro in cui era indagato il noto calciatore francese Kylian Mbappé. La denuncia era stata presentata il 10 ottobre da una donna che aveva detto di essere stata stuprata nell’hotel dove alloggiava il calciatore in quel periodo.