Gran parte di Malibu, vicino a Los Angeles, è stata evacuata per un incendio in rapida espansione nelle vicinanze

Martedì a causa di un incendio in rapida espansione è stato emesso un’ordine di evacuazione che riguarda gran parte della cittadina di Malibu, vicino a Los Angeles, negli Stati Uniti. Nella zona vivono seimila persone, e vi si trova anche l’Università Pepperdine, fra le più prestigiose del paese. La città è famosa anche per ospitare le case di diverse celebrità del mondo della musica e del cinema. L’incendio, che è chiamato Frankiln dalle istituzioni, ha distrutto alcune case e i vigili del fuoco non sono riusciti a contenerlo, ma non ha causato morti o feriti. Non se ne conoscono ancora le cause, ma la sua espansione molto rapida è legata ai venti di Santa Ana, venti molto caldi e secchi che soffiano tipicamente dall’entroterra verso la costa della California, e tendono ad aggravare i frequenti incendi della zona.