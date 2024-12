Ci sono allagamenti e sono state ordinate evacuazioni per le piogge e le nevicate in Emilia-Romagna

Per tutta la giornata di lunedì 9 dicembre in Emilia-Romagna è in vigore un’allerta arancione (il secondo livello più alto) dovuta alle forti nevicate e piogge cominciate nel fine settimana. Non ci sono notizie di grossi danni, ma nella provincia di Bologna ci sono stati allagamenti e in via precauzionale è stata ordinata l’evacuazione dai piani bassi degli edifici nei paesi più colpiti dalle alluvioni di ottobre: è successo per esempio nei comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro. Alcuni fiumi e torrenti della zona, come l’Idice e lo Zena, hanno superato il livello d’acqua ritenuto sicuro.

Ci sono stati allagamenti anche nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma, ma anche in questo caso senza segnalazioni di danni particolari. Domenica ci sono stati diversi blackout. Alcuni comuni, come Serramazzoni e Zocca nel modenese, hanno ordinato la chiusura delle scuole per lunedì. I vigili del fuoco hanno detto di aver fatto 350 interventi in tutta la regione nella giornata di domenica, per allagamenti, alberi o pali caduti e altri danni vari.