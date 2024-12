Weekly Beasts

Una centrale elettrica ad Apollo Beach, in Florida, ha costruito un centro di osservazione di lamantini sfruttando l’interesse di questi mammiferi marini per l’acqua calda scaricata dalla centrale. In inverno, infatti, le acque del Golfo del Messico sono troppo fredde per i lamantini, e alcuni si rifugiano nella baia di Tampa, dove la centrale riversa l’acqua calda utilizzata per raffreddare gli impianti: nella nostra raccolta settimanale di animali c’è proprio la fotografia di una femmina di lamantino e del suo cucciolo mentre emergono dalle acque della baia. Poi ci sono uccelli di ogni sorta, un giaguaro, e una tartaruga di Kemp, ma anche ippopotami e panda. Per finire: due suricati e una farfalla monarca.