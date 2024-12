Nel Regno Unito una persona è morta e decine di migliaia sono senza corrente per via della tempesta Darragh

Sabato nel Regno Unito decine di migliaia di abitazioni sono rimaste senza corrente per via del passaggio della tempesta Darragh, che sta provocando forti piogge e venti che superano i 140 chilometri orari. Nel Lancashire, area a ovest nel paese, un uomo di 40 anni è morto dopo la caduta di un albero sul suo veicolo. La tempesta ha portato alla cancellazione di treni, aerei e all’annullamento di una serie di eventi previsti per sabato.

Venerdì sera, in previsione dell’arrivo della tempesta, circa tre milioni di persone hanno ricevuto un messaggio d’allerta sui propri telefoni, inviato dal servizio meteorologico nazionale, con la raccomandazione di attrezzarsi per eventuali interruzioni di corrente: è stato l’utilizzo più esteso di questo sistema di allerta da quando è stato attivato nel marzo del 2023.