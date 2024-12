La banca francese Crédit Agricole ha aumentato al 15,1 per cento la propria quota di Banco BPM, secondo fonti di Repubblica e ANSA

L’agenzia di stampa ANSA e Repubblica hanno scritto che la banca francese Crédit Agricole ha acquistato azioni di Banco BPM per aumentare dal 9,2 al 15,1 per cento le proprie quote azionarie nella banca. L’informazione, che non è stata ancora confermata ufficialmente, deriva da fonti anonime di Banco BPM citate da diversi giornali. Circa due settimane fa un’altra banca, Unicredit, aveva avviato un’Offerta pubblica di scambio (OPSC) per arrivare ad acquisire la totalità di Banco BPM: non è chiaro che effetto potrebbe avere ora l’operazione di Crédit Agricole sul piano di Unicredit.

Secondo quanto scrive Repubblica, Unicredit sapeva già da qualche tempo dell’intenzione di Crédit Agricole di aumentare le proprie azioni di Banco BPM, e per questo era stata programmata una riunione nei prossimi giorni fra il capo di Unicredit, Andrea Orcel, e quello di Crédit Agricole, Philippe Brassac, per un eventuale accordo sulla spartizione della banca dopo la sua acquisizione.

