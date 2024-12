Sono stati chiusi i canali tv dell’università telematica Unicusano, per via di un’indagine per evasione fiscale

Da venerdì alle 14 non sono più visibili Cusano Italia TV e Cusano News 7, i due canali televisivi dell’università telematica Niccolò Cusano, anche nota come Unicusano, il cui amministratore delegato è il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. La chiusura dei due canali è stata decisa nell’ambito dell’indagine che la procura di Roma sta portando avanti contro l’ateneo con accuse di evasione fiscale: tra gli indagati ci sono lo stesso Bandecchi e l’ex rettore di Unicusano Giovanni Puoti. Cusano Italia TV e Cusano News 7 erano visibili finora sui canali 122 e 234 del digitale terrestre: l’università ha commentato la loro chiusura dicendo che comporterà la perdita del posto di lavoro per 250 persone. Resterà invece attiva l’emittente radiofonica Radio Cusano Campus.