Un terremoto di magnitudo 7 al largo delle coste della California ha provocato un’allerta tsunami, poi rientrata

Giovedì poco prima delle 11 ora locale un terremoto di magnitudo 7 a circa 70 chilometri al largo delle coste della California ha provocato un’allerta tsunami, poi rientrata. L’allerta è rimasta attiva per circa un’ora da Santa Cruz, in California, fino a Reedsport, in Oregon, quindi in buona parte della costa ovest degli Stati Uniti: le autorità locali delle zone costiere hanno fatto in modo di evacuare le persone verso l’entroterra o zone più alte. Alla fine dell’allerta non sono stati registrati danni particolari, anche se il terremoto è stato descritto come molto violento da diverse persone che l’hanno avvertito nella costa californiana.