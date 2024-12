Un esperimento con le notifiche, dal Post

Se usate l’app del Post sapete che di notifiche ne mandiamo davvero poche. Ne arriva una quando esce la nuova puntata di un podcast, ma solo per chi la chiede. Ne arriva una – ma davvero ogni tanto – per qualche novità importante. Ed è una cosa abbastanza eccezionale, questo uso raro delle notifiche: qualunque altra app, specialmente se è un’app di notizie, permette di riceverne per qualunque tipo di notizia o segnalazione.

Siccome è una cosa di cui siamo sempre stati curiosi abbiamo deciso di fare una prova con le notifiche anche qui al Post, stando attenti a non disturbare. Abbiamo pensato di coinvolgere le abbonate e gli abbonati in un primo esperimento di invio di notifiche, per cominciare a capire che effetto fanno e se è un servizio che interessa a noi e a voi. Chi vuole collaborare – ricevendo qualche notifica per le prossime settimane – può premere sul bottone qui sotto e partecipare a questo piccolo esperimento, o puoi attivare le notifiche dalla tua area personale (se non vedi il bottone: o non hai un abbonamento al Post o sei già iscritto alle notifiche). Per farlo serve anche avere l’app del Post installata sul telefono.

Nei prossimi giorni cominceremo a inviare notifiche a chi avrà deciso di partecipare. Se qualcuno dovesse stufarsi di ricevere le notifiche potrà uscire dall’esperimento attraverso la pagina di gestione delle notifiche, nell’area personale sul sito o sull’app del Post. Invieremo notifiche su argomenti diversi, con cadenza variabile e a diversi orari della giornata. Facendolo, cercheremo di imparare cosa succede e cosa ci fate voi con le notifiche, e se sono uno strumento utile per il lavoro del Post e utile per i suoi destinatari e destinatarie. Lo capiremo insieme a chi vorrà darci una mano anche su questo, e grazie.