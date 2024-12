La Norvegia ha esteso la possibilità di abortire fino alla 18esima settimana di gravidanza

Il parlamento della Norvegia ha esteso la possibilità di abortire legalmente fino alla 18esima settimana di gravidanza: finora il limite era la 12esima (come in Italia, salvo casi particolari in cui è possibile farlo più tardi). Questo limite era stato imposto nel 1978, quando la pratica fu legalizzata in Norvegia: ora è stato allineato con quello in vigore nelle vicine Svezia e Danimarca. Gli aborti in Norvegia sono in diminuzione da anni, e in quasi tutti i casi avvengono prima della nona settimana. Le nuove linee guida approvate dalla Norvegia prevedono anche che sia possibile abortire fino alla 22esima settimana di gravidanza (che è il limite inferiore di sviluppo fetale dopo cui il feto è potenzialmente in grado di vivere al di fuori dell’utero materno, la cosiddetta “viabilità del feto”), ma con il parere favorevole di due medici.