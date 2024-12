Il tribunale di Milano ha avviato la procedura di fallimento per Bioera, un’azienda gestita in passato da Daniela Santanchè

Il tribunale di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale (cioè ha avviato le procedure per quello che un tempo si chiamava fallimento) per Bioera, l’azienda della quale la ministra del Turismo Daniela Santanchè fu presidente fino al 2021. L’ex compagno di Santanchè, Canio Mazzaro, ne era stato amministratore delegato. La società aveva proposto al tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori. Secondo i giudici però non ci sono abbastanza garanzie per assicurare che i debiti, circa 8 milioni di euro, siano pagati.

Bioera controllava una serie di altre società nel campo della distribuzione di prodotti biologici e di cosmesi naturale. Per una di queste, Ki Group, anch’essa gestita in passato da Santanchè, era già stata avviata una procedura per fallimento a gennaio di quest’anno.